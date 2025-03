Já se discute por ovos na nova casa do Big Brother... Há quem coma oito por dia e sugira que a solução é um galinheiro

No Big Brother, na Casa, o Nuno e a Carolina ficam estupefactos com a quantidade de ovos que o Tiago come ao pequeno-almoço. O concorrente entende o lado dos colegas, no entanto, frisa que não come outras coisas. No confessionário, o Tiago sugere contruírem um galinheiro no jardim com galinhas poedeiras para que tenham ovos todos os dias. A Carolina reforça que o Tiago não pode manter os hábitos que tem em casa pois estão no Big Brother. O concorrente continua a preparar o seu pequeno-almoço, algo que deixa a Carolina irritada, atirando que o colega nem sequer a está a ouvir.