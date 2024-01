Jandira Dias critica Diana Lopes: «Está a sentir o papel a fugir-lhe das mãos»

Há 3h e 30min

No Big Brother - Desafio Final, nem de manhã os ânimos são mais calmos e, desta vez, as protagonistas são a Diana e a Jandira que se debatem pelo papel principal desta novela da vida real. A discussão entre a Jandira e a Diana por a primeira se recusar a desempenhar a tarefa semanal, provoca reações por toda a casa. Quando na sala a discussão aumenta de tom, no wc o Rafael confessa estar a adorar a sinfonia matinal, dizendo que parece estar a ouvir Beethoven.