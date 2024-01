Jandira Dias reage a duras críticas comendo bolachas na cara dos colegas

Há 3h e 22min

No Big Brother - Desafio Final, a postura da Jandira continua a mexer com a Diana que a acusa de estar a jogar por estar nomeada. Tanto a Diana como o Rafael provocam a colega, mas a Jandira não se deixa afetar e ri-se enquanto se delicia a comer produtos do famoso cabaz do dilema da noite anterior. Momentos depois, a líder Vina conversa com a colega e acaba por conseguir convencê-la a participar na prova semanal.