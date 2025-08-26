Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

Ao ser surpreendido com um jantar romântico e com um presente - uma pulseira - Afonso Leitão dá um passo em frente e abraça Catarina Miranda. O jovem, que tem resistido às investidas da aliada, acaba a ceder e envolve-se num momento de muito carinho. Veja o vídeo.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17