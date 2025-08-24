Jéssica arrasa Catarina Miranda: «Isto é síndrome da mentira, parece que estamos na creche»

No Big Brother Verão, Jéssica acusa Catarina Miranda de ser mentirosa e pede-lhe que diga quando terá acontecido o episódio referido. Miranda responde que foi Afonso quem lhe contou, durante uma ida ao WC. Jéssica desafia-a então a deixá-la confirmar com o colega e atira que isso tem um nome: «verão e ciúmes». A concorrente garante que não faz jogos internos nem utiliza pessoas, ao contrário de Miranda, que estaria «in love» e caiu no próprio jogo. Mais tarde, Jéssica pergunta a Ana se alguma vez disse sentir inveja de alguém e a cantora nega. A ex-namorada de Afonso remata que isto é «síndrome da mentira» e que a situação parece própria de uma creche.
Recorde-se que Kina foi a concorrente expulsa na gala deste domingo, o que deixou todos em choque dentro da casa. Afonso foi eleito o líder da semana.
