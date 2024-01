Hoje às 01:04

No Big Brother – Desafio Final, vemos as imagens do pós-gala intenso, marcado por duas expulsões – Catarina Esparteiro e Fábio Gonçalves – e a entrada inédita de Francisco Monteiro, vencedor da última edição. No fim dagala, Jéssica Galhofas confronta Bruno Savate com uma afirmação do comentador e ex-concorrente, António Bravo.