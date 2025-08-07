VÍDEO SEGUINTE
Jéssica confronta Viriato após o Círculo de Acusação: «Não gostei das tuas palavras»

No Big Brother Verão, num momento a sós, Jéssica justificou a sua postura durante o Círculo de Acusação ao Viriato. A jovem empresária admitiu que não gostou das palavras do ator, ao que Viriato respondeu estar saturado de ver os colegas esperarem pelas dinâmicas para dar opiniões.

Jéssica explicou que gosta do Viriato e, por sentir esse carinho, optou por lhe dar espaço em vez de falar com ele logo de imediato. O ator, por sua vez, considerou que é um erro o facto de todos na casa saberem o que ele pensa, menos ele próprio.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

  Há 2h e 37min
