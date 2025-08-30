Jéssica dispara: «Aqui ninguém é mais do que eu» e coloca-se no primeiro lugar do pódio

Na dinâmica do pódio, Jéssica assumiu-se como vencedora, garantindo que se ganhar vai “calar a boca a muita gente”. Colocou Bruna em segundo e Viriato em terceiro, reconhecendo a evolução de ambos. Já Ana surpreendeu ao não se incluir no seu top, escolhendo Miranda como vencedora, Afonso em segundo e Jéssica em terceiro. A concorrente admitiu que se deixou levar pelas emoções e não sabe jogar estrategicamente.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

