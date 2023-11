Há 2h e 23min

No Big Brother, o grupo de Francisco Monteiro volta a reunir-se e o assunto acaba a ser as críticas a Márcia Soares. Jéssica Galhofas diz a Francisco Monteiro que ele se ia sentir «leve» com saída de Márcia. Vale acrescenta: «Ia-te afetar pouco ou nada»