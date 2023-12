Jéssica e Márcia em bate-boca devido ao presente do amigo secreto!

Há 1h e 4min

No Big Brother, depois de sortearem o amigo secreto e de escolherem presentes no cubo, os concorrentes reúnem-se na sala para abrir as surpresas presenteadas. Márcia diz que o seu amigo secreto é uma menina inteligente, perspicaz, divertida. Jéssica tira o guarda-chuva para o concorrente que esteve sempre a passar nos pingos da chuva. Márcia explica que fez esta escolha devido ao facto de ela chegar até aqui com uma nomeação, criou uma ligação forte com os do anexo e deu-se bem com os da casa. As duas entram em debate devido ao presente.