Ontem às 23:20

No Big Brother, é noite de gala e hoje decorre a gala da verdade, na qual a 3 semanas da grande final vamos ficar a conhecer o top 7, com um passaporte para a final a caminho. Jéssica Galhofas envolve-se num bate-boca com André Lopes pelas imagens que viram da má-língua da semana.