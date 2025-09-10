Jéssica em defesa de Ana Duarte contra Miranda

No Big Brother Verão, durante uma dinâmica das palavras, Catarina Miranda abre o coração e considera Ana Duarte «uma desilusão», recordando a amizade que tinham antes de entrarem na casa e lamentando que não tenha sido igual no jogo: «Não faço isso aos meus amigos». A reação não tardou e Jéssica entrou na discussão em defesa de Ana Duarte, confidenciando que as duas não são amigas, mas apenas conhecidas.
