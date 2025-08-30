Jéssica emociona-se com saudades da família e recebe elogios de Viriato: «O cheirinho»

No Big Brother Verão, Jéssica desabafou com Viriato na Esplanada, admitindo estar cheia de saudades da família e desejosa de um abraço dos seus. Em lágrimas, revelou sentir-se cansada de conviver com alguns colegas e confessou que precisa do “cheirinho” da mãe. Viriato confortou-a, elogiando a sua postura elegante no jogo e afirmando acreditar que ela pode chegar à final. Enquanto isso, dentro da casa, Miranda criticava a falta de empenho da colega nas tarefas.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

