Jéssica enerva-se com Afonso e manda tacada: «Odeio que tentem alterar a verdade»

No Big Brother Verão, Viriato Quintela questiona Afonso Leitão sobre se concorda com Catarina Miranda quando ela diz que a concorrente é excluída pelas restantes mulheres. O concorrente não quis responder, e Jéssica atacou o 'ex'. Veja tudo.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

