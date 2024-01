Jéssica Galhofas critica Miguel Vicente: «Tenho impressão que só quer que as pessoas se dêem mal»

Há 1h e 46min

No Big Brother - Desafio Final, enquanto o Leandro toca e canta para os colegas o Savate saboreia o concerto de forma exagerada. O Miguel apercebe-se e chama a atenção ao cantor na tentativa de o proteger. Indignado, pede ao amigo para parar de tocar e critica a atitude do rival. O concorrente acaba mesmo por confidenciar ao Rafael que odeia o Savate e não consegue partilhar o mesmo espaço que ele. Mais tarde, na esfera, desabafa com a Patrícia e garante preferir morrer a ir à festa com o Savate.