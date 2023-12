Jéssica Galhofas e Francisco Vale são o melhor e o pior um do outro. Relação cada vez mais tremida

Há 51 min

Segue-se Jéssica que decide começar com o pior. A concorrente coloca Vale no seu pior, emociona-se rapidamente e diz que foi a sua pior semana na Casa, foi a semana que mais discutiu com Vale, em que não houve comunicação, sentiu que o estava a perder e ponderou ir-se embora e por isso, foi a pior semana. Acredita que esta semana foi importante para o casal porque podem aprender com o que aconteceu mas emociona-se novamente e confessa que esta semana, não foi ela. Diz que entrou sozinha mas estar chateada com Vale a afeta, uma pessoa que ama, e confessa que a afeta mais estar assim com Vale do que se ele saísse este domingo.

No entanto, Vale também está no seu melhor momento da semana. Recorda as brincadeiras que tiveram, em que “andaram à porrada”, porque sentia falta disso, todos riem e Jéssica confessa que até se magoou mas Vale fez parte do seu pior e do seu melhor. A concorrente diz que estão juntos para todos os momentos, sejam eles bons ou mais, “ainda não casámos calma, nem namoramos mas quase…”, Vale não se pronuncia, e Jéssica agradece a todos.

Segue-se Vale, que se coloca no seu pior. Diz sentir que mais até que Jéssica ele próprio torna os momentos piores do que já são. Confessa que se martiriza muito pelo que devia ter dito e não disse, por opiniões que devia dar e não dá, até pela sua maneira de ser. Vale diz ser um kamikaze e é o seu pior inimigo dentro da Casa tornando a sua estadia ainda mais difícil. Coloca Jéssica entre o pior e o melhor da semana porque apesar dos seus piores momentos da semana terem sido com ela, gosta do facto de Jéssica o entender. Jéssica emociona-se e Vale também, colocando-se de costas para o grupo. Monteiro ri e diz que seria épico Vale falar de costas para todos. Vale recompõe-se e continua dizendo que é bom ter alguém que tenta perceber o seu lado, sabe que é uma pessoa estranha “que não beija a namorada há 100 horas, se fosse outra tinha-me dado um chuto no cu”, o que faz com que todos se riam. Vale diz que Jéssica aceita as suas diferenças e apesar de também ter estado errada em algumas situações deu um passo atrás e comunicaram e isso é muito importante para si.

O Big diz que a boa notícia é que nenhum está sozinho e cabe a cada um fazer com que a próxima semana seja melhor.