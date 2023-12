Jéssica Galhofas irrita-se e Francisco Vale chora. Casal não se entende

Há 1h e 10min

Após o almoço dos nomeados Vale e Jéssica desentendem-se. O concorrente encontra-se na Esfera e Jéssica vai ter com ele, chateada e de má cara. Vale pergunta se Jéssica está mesmo chateada e ao perceber que sim, nem quer acreditar. Vale diz que trouxe a sobremesa a pensar em Jéssica e o agradecimento que teve foi um virar de costas (FB). Jéssica pede desculpa e diz que acordou de mau humor, Vale questiona se sempre que acordar de mau humor vai ter este tipo de reações. Vale diz que se sentiu um boneco quando Jéssica lhe virou as costas em frente a toda a gente, Jéssica não entende e pergunta como o concorrente acha que ela se sente quando diz que o ama e a resposta é “obrigado”. O clima fica tenso entre Vale e Jéssica e o concorrente acaba mesmo por chorar. Jéssica fica aflita e pede mil desculpas, dizendo que não queria que Vale se sentisse mal. Vale diz que não gosta deste tipo de situações e é difícil lidar com tudo, nomeadamente com o facto de serem um casal em jogo. Vale diz ainda que apesar “de não dizer aquilo” também o sente, Jéssica comenta que Vale nem consegue dizer a palavra amo-te.

Jéssica pergunta o que Vale almoçou e o concorrente responde, dizendo que não comeu sobremesa para Jéssica a ter. A concorrente abraça o namorado e os dois fazem as pazes mas Vale pede para que Jéssica não o beije na boca, já que o objetivo é conseguirem chegar às 200 horas.