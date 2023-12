Há 2h e 53min

No Big Brother, Jéssica Galhofas tem-se mostrado em baixo após a saída de Francisco Vale. Foi no exterior, que Jéssica, em lágrimas, desabafou com Monteiro sobre como se tem sentido nestes últimos dias. Monteiro afirmou que há coisas que simplesmente não se mudam, aceitam-se, revelando que esta é uma delas. Jéssica diz que é muito complicado.