Jéssica grita enervada com atitudes de Catarina. Miranda ignora e fala sozinha

No Big Brother Verão, durante a prova da semana, Afonso Leitão e Catarina Miranda provocam Viriato Quintela. A dupla afirma que houve 'agressão' após um ato do concorrente na areia. Bruna, a líder da casa, passa-se completamente com as discussões dos concorrentes e abandona a prova revoltada. A Ana ficou aos berros com a Miranda por não se importar pela forma como ficou a amiga Bruna. Jéssica, por sua vez, afirmou que a concorrente de Almeirim é completamente obcecada por Afonso e que chega a ser 'doentio'.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

  • Hoje às 00:16
