Jéssica não perdoa Miranda pelo comentário do «nojo» e aperta com a rival

No Big Brother Verão, Jéssica não perdoa Catarina Miranda pelas imagens em que a concorrente aparece a dizer que sente «nojo» de uma fotografia de Jéssica Vieira. A ex-namorada de Afonso aperta com a rival e exige uma explicação.

Veja as imagens.

Ontem, a casa foi palco para alguns momentos importantes: assistimos a um momento em que Catarina Miranda faz planos com Afonso Leitão para a grande final. Durante o Especial, Maria Botelho Moniz anuncia uma novidade escaldantes aos finalistas. Ainda, durante a tarde Viriato Quintela foi protagonista de uma dinâmica que o levou às lágrimas.

A última gala do Big Brother foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!