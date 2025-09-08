VÍDEO SEGUINTE
Jéssica para Miranda: «Mentirosa, és. Ainda ontem estavas a mentir com todos os dentes que tens na boca»

No Big Brother Verão, a casa acorda com um pequeno-almoço especial, preparado, já em cima da mesa. Aqui, os concorrentes terão a oportunidade de o tomar juntos e de partilharem entre si as memórias mais marcantes de todo este trajeto no reality show. Jéssica Vieira acusa Catarina Miranda de ser mentirosa, sim. Veja todas as reações. 

Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!

