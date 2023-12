Há 3h e 43min

No Big Brother, Francisco Vale fala com a amiga especial Jéssica Galhofas na esfera e Francisco Monteiro junta-se à conversa e acaba por falar sobre Joana Sobral e Márcia Soares. Jéssica pede-lhe que tenha mais calma, para que elas não se aproveitem dos seus momentos de fraqueza no jogo.