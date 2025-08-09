Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

Após a gala do Big Brother Verão, vive-se uma cadeira quente bem intensa. Catarina Miranda e Jéssica Vieira protagonizam um bate bica por causa de Afonso Leitão. Jéssica tem uma palavra a dizer sobre o namoro do se ex-namorado com Catarina Miranda e faz questão de a dizer. Veja o vídeo.

Este domingo, dia 10, foi dia de gala e o concorrente expulso foi Eduardo Ferreira. O bombeiro também apresentou a sua Curva da Vida, onde contou como conheceu o cantor Marco Paulo e se tornou herdeiro. Dudu revelou quais foram as emocionantes palavras que o artista lhe disse no leito da morte.

Acompanhe tudo no Ao Minuto do Big Brother.