Hoje às 16:42

No Big Brother, Jéssica Galhofas e Francisco Monteiro conversam sobre a salvação de Hugo Andrade no Diário Especial com Cristina Ferreira. Jéssica questiona o colega: «Achas que ele pode ganhar isto?». Francisco Monteiro considera que o concorrente «está com uma distância gigante sobre os outros». Veja aqui!