Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»

No Big Brother Verão, a gala emocionou-se com a exibição da “Curva da Vida” de Jéssica. A concorrente abriu o coração e falou da família, dos sacrifícios do trabalho, dos amores e de um momento particularmente doloroso: uma gravidez interrompida. Entre lágrimas, recordou também a relação com Afonso Leitão, admitindo: «Fui muito feliz enquanto durou... tenho muita pena de como acabou». Jéssica lembrou ainda a sua experiência no Secret Story 8, onde conheceu o pai do filho, sublinhando que apesar das dificuldades, essa etapa lhe trouxe o maior amor da vida.

Após curva da vida Jéssica fala com Maria Botelho Moniz no confessionário e responde a questões da apresentadora, incluindo se já descobriu o que é o amor.

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!