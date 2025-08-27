Jéssica revela não ter tido uma explicação para o fim do namoro com Afonso: «A forma como tudo foi descartado...»

Catarina Miranda surpreendeu Afonso Leitão com um jantar romântico e uma pulseira personalizada. Jéssica Vieira não conseguiu ficar indiferente e desabou em lágrimas no confessionário. Emocionada, diz que só espera mesmo que Afonso seja muito feliz.

Acabou por fazer algumas revelações sobre o fim do namoro, afirmando não ter tido nenhuma explicação para o término, o que a leva a sentir-se descartada.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17