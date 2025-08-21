VÍDEO SEGUINTE
Jéssica revela passado sombrio: «Não queria namorar comigo porque era gorda (...) Deixei de comer»

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira conversa com os colegas sobre a infância. A concorrente releva ter sido uma criança com obesidade e que teve dificuldades ao crescer a ouvir comentários negativos sobre a aparência, até mudar radicalmente.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

