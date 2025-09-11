Jéssica tirava Afonso da casa para pôr o mais inesperado dos ex-concorrentes. E o verniz estala

No Big Brother Verão, os concorrentes são confrontados com a possibilidade de fazerem uma troca, tirando um dos atuais finalistas para pôr outro. Jéssica Vieira não hesita em trocar Afonso Leitão por João Oliveira e o verniz estala com Catarina Miranda.
Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.
ESCOLHA O VENCEDOR:
AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!