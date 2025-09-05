Jéssica Vieira abre o coração e partilha sonho que envolve a mãe

No Big Brother Verão, a manhã começou com uma dinâmica especial onde os concorrentes foram desafiados a revelar os seus maiores sonhos. Entre partilhas e confidências, Jéssica Vieira emocionou ao revelar que o seu maior desejo é levar toda a família a viajar. A concorrente explicou ainda que este sonho está ligado à mãe, que sempre sonhou andar de avião. Um momento terno que deixou a casa mais comovida.
A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.
Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!