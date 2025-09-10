Jéssica Vieira acusa Viriato Quintela: «Acho que foste super injusto»

Na mesa de refeições, Jéssica Vieira e Viriato Quintela protagonizaram uma conversa tensa sobre Ana Duarte. Viriato Quintela mostrou-se magoado por acreditar que Ana ficou com uma imagem errada de si, na sequência de um comentário feito sobre “a casa de strip”. Jéssica Vieira tentou justificar a reação da cantora, afirmando que "é humana", ao que Viriato Quintela respondeu de forma cortante: “Comigo não foi”.

A troca de palavras deu origem a mais um atrito entre os dois concorrentes, que voltaram a relembrar desentendimentos do passado. Mais tarde, ambos desabafaram no confessionário. Jéssica demonstrou impaciência perante a má-disposição do colega, enquanto Viriato confessou estar melindrado e questionou as verdadeiras intenções de Jéssica ao trazer novamente certos assuntos para cima da mesa nesta fase do jogo.