Jéssica Vieira admite sentimentos e fica perturbada com jantar romântico de Miranda e Afonso

No Big Brother Verão, Catarina Miranda conquistou um jantar especial com Afonso Leitão. Na mesa de refeições contou tudo aos colegas. Jéssica Vieira reage ao momento romântico entre o ex-namorado e Catarina Miranda e admite: «Ainda tenho algum sentimento por ele». Veja tudo.

