Jéssica Vieira alterada por causa de Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Que fale agora!»

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira desabafa com Bruna e Viriato sobre Catarina Miranda e Afonso Leitão, mostrando-se revoltada com algumas insinuações. Isto ocorre num dia marcado por uma grande discussão que pareceu estar longe de ter um fim, entre Jéssica e Miranda.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17
