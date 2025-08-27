Jéssica Vieira alterada por causa de Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Que fale agora!»

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira desabafa com Bruna e Viriato sobre Catarina Miranda e Afonso Leitão, mostrando-se revoltada com algumas insinuações. Isto ocorre num dia marcado por uma grande discussão que pareceu estar longe de ter um fim, entre Jéssica e Miranda.

