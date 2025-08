Jéssica Vieira carrega no botão e recebe privilégio... mas tem de o passar a alguém! Saiba o porquê

Na gala do Big Brother Verão, Jéssica Vieira foi eleita a mais corajosa da casa pelos colegas e, por isso, teve oportunidade de carregar no botão do jardim. A líder desta semana recebeu um privilégio, acesso à prova do líder, mas foi impedida de participar na mesma. Por isso, atribuiu esta vantagem a duas colegas.

Kina, Daniela Santos e João Oliveira estão nomeados, mas apenas quatro continuam em jogo. O público é quem decide.

Kina – 761 20 20 08

Daniela Santos – 761 20 20 16

João Oliveira – 761 20 20 19