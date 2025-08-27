Jéssica Vieira chora agarrada a Ana Duarte após jantar romântico do ex-namorado com Catarina Miranda

No Big Brother Verão, depois do desabafo de Jéssica Vieira sobre o momento romântico do ex-namorado, Ana Duarte pede ao Big Brother para colocar uma música. O anfitrião cede ao pedido. O momento entre as duas foi intenso, abraçadas não esconderam a emoção. Jéssica Vieira acaba o momento em lágrimas.

Esta semana, 3 concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17