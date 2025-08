Jéssica Vieira chora enquanto reconhece qualidades em Catarina Miranda

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira mostra-se muito abalada com tudo o que se passa na casa mais vigiada do País, nomeadamente entre Catarina Miranda e Afonso. Cointudo, a jovem diz que agora já conhece reconhecer qualidades na rival. Contudo, ao ouvir várias opiniões de aviso, Jéssica fica ainda mais confusa no que sente.