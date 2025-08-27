Jéssica Vieira com ciúmes de Catarina Miranda e Afonso depois de jantar romântico?

Catarina Miranda surpreendeu Afonso Leitão com um jantar romântico e uma pulseira personalizada. Jéssica Vieira não conseguiu ficar indiferente e desabou em lágrimas no confessionário. Emocionada, diz que só espera mesmo que Afonso seja muito feliz.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17