Jéssica Vieira como nunca a viu: Sem papas na língua, a concorrente sobe o tom de voz para Afonso

No Big Brother Verão, no decorrer da habitual cadeira quente, o foco inicial está em Catarina Miranda e Afonso Leitão. No decorrer de uma discussão, Jéssica Vieira diz que ninguém exclui os dois concorrentes: «Aqui ninguém quer isolar ninguém». Afonso tenta interromper a concorrente e esta sobe o tom de voz para o ex-namorado. A concorrente acha que o "isolamento" propositado de Miranda e Afonso é estratégia.

Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.

