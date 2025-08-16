VÍDEO SEGUINTE
Jéssica Vieira como nunca a viu: Sem papas na língua, a concorrente sobe o tom de voz para Afonso

No Big Brother Verão, no decorrer da habitual cadeira quente, o foco inicial está em Catarina Miranda e Afonso Leitão. No decorrer de uma discussão, Jéssica Vieira diz que ninguém exclui os dois concorrentes: «Aqui ninguém quer isolar ninguém». Afonso tenta interromper a concorrente e esta sobe o tom de voz para o ex-namorado. A concorrente acha que o "isolamento" propositado de Miranda e Afonso é estratégia. 

Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!

«Depois quero ver quem é o bicho papão desta casa»: Jéssica Vieira anuncia nova estratégia para esta semana

Grávida aos 18 anos, Kina recorda momento forte: «Meteram-me num hospital (...) quase dei a minha vida por eles»

«Vai lavar a placa que cheiras mal da boca»: Kina revolta-se com acusação de Miranda

"Velhaca e Miss Piggy": Kina admite sentir-se 'enxovalhada' na casa do Big Brother

"Vaca e cadela?": Ana Duarte acusa outra concorrente de ser mentirosa

Está tomada uma decisão: Jéssica coloca um derradeiro ponto final na relação com Afonso?

«Eu tenho filhos porque não os abortei»: Kina levanta-se para cima de Catarina Miranda

Hoje às 08:05

Escândalo: Aos gritos, Kina deixa Miranda e Afonso em choque e Big Brother é obrigado a intervir

Big Brother é obrigado a repor a ordem em confusão grave entre Kina e Miranda

Hoje às 08:05

Farpas e gritos! Kina parte para o ataque e Afonso e Miranda ficam sem reação. Todas as imagens

Namoro termina em direto? Daniela regressa à casa e toma atitude drástica com Afonso

Com o Big Brother no olho do furacão, Cristina Ferreira não deixa nada por dizer

Praia de “água quente e limpa”? Existe! Fica no Algarve e tem a aprovação de Cristina Ferreira

“Parece saído de um filme”. Cristina Ferreira elege “lugar favorito” do Algarve e é surpreendente

Escândalo: Aos gritos, Kina deixa Miranda e Afonso em choque e Big Brother é obrigado a intervir

Cláudia Nayara chora de alegria com gravidez depois de perder bebé pouco tempo antes do parto

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

Com o Big Brother no olho do furacão, Cristina Ferreira não deixa nada por dizer

Praia de “água quente e limpa”? Existe! Fica no Algarve e tem a aprovação de Cristina Ferreira

“Parece saído de um filme”. Cristina Ferreira elege “lugar favorito” do Algarve e é surpreendente

Um “paraíso na praia mais incrível”: O destino das férias de Cristina Ferreira que todos falam e fica no Algarve

Cláudia Nayara chora de alegria com gravidez depois de perder bebé pouco tempo antes do parto

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

15 ago, 12:33
Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

Adriano Silva Martins defende Catarina Miranda, após polémica sobre aborto: "Uma violência que não devia ter lugar"

António Leal e Silva quebra o silêncio sobre fim do namoro de Diogo Bordin e Carolina Braga

Após polémica sobre aborto, Gonçalo Quinaz critica Catarina Miranda

Kina para Catarina Miranda: "Tenho filhos, porque não os abortei!"

"Nunca tinha visto": Cláudio Ramos faz partilha rara de fotografia de mulher especial e surpreende tudo e todos!

Catarina Miranda está a tentar o papel de rejeitada? Maria Botelho Moniz aperta com a concorrente

Look de Maria Botelho Moniz é inundado de elogios. Mas o detalhe especial está nas joias

Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

