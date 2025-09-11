Jéssica Vieira confessa impacto do primeiro encontro com Afonso Leitão na estreia

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira embarca na “Máquina do Tempo” e recorda o impacto do primeiro encontro com Afonso Leitão na estreia. Entre risos e nostalgia, destaca os momentos mais felizes da experiência e emociona-se ao falar sobre tudo o que viveu até agora e sobre o que ainda espera para o futuro.
Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.
ESCOLHA O VENCEDOR:
AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13
