Jéssica Vieira defende vitória do ex-namorado. Saiba o motivo

No Big Brother Verão, Viriato Quintela foi surpreendido com uma nova dinâmica especial: a apresentação de um podcast intitulado Oh, filhos, falem. O desafio obrigava os concorrentes a vender uma ideia, mesmo que não acreditassem nela a 100%, testando assim o poder de argumentação. Entre os convidados esteve Jéssica Vieira, que acabou por justificar as razões pelas quais acredita que o ex-namorado merece vencer o Big Brother Verão.

Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

