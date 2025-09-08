Jéssica Vieira deixa conselho irónico a Viriato Quintela: «Casa com uma…»

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira e Viriato Quintela conversavam sobre a música de Ana Duarte quando o concorrente decidiu deixar a sua opinião sincera: para ele, Ana é o «pacote completo», mas com um feitio nada fácil. Perante a observação, Jéssica não resistiu a brincar e lançou um conselho irónico ao colega: «Queres paz? Casa com uma pomba. Queres uma relação saudável? Casa com uma alface.».
Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.
