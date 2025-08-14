Jéssica Vieira deixa tudo em pratos limpos a Miranda: «Tu olhas para mim e (…) vês a Ex de alguém que tu te apaixonaste»

No Big Brother Verão, o clima aqueceu entre Jéssica Vieira e Catarina Miranda durante uma conversa sobre Afonso Leitão. A tensão foi evidente, com Jéssica a pôr tudo em pratos limpos e a lançar uma frase que deixou a casa em silêncio: «Tu olhas para mim e (…) vês a ex de alguém que tu te apaixonaste».

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

