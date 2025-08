Jéssica Vieira desfaz-se em lágrimas e mostra-se desiludida com Catarina Miranda

Durante uma conversa com Viriato à mesa de refeições, Jéssica não conteve a emoção ao confessar que tem guardado demasiadas coisas para si e que já não quer continuar a fazê-lo. Bruno de Carvalho juntou-se ao desabafo e afirmou que, durante duas semanas, Catarina Miranda teve um comportamento negativo com Jéssica, mas que a entrada de Daniela mudou a narrativa dentro da casa.

Bruno alertou ainda para a possibilidade de a ingenuidade de Jéssica comprometer a sua prestação no jogo e até lhe custar o prémio final. Ana e Fábio também criticaram a postura de Catarina, recordando situações passadas que, segundo eles, magoaram Jéssica e devem ser levadas em consideração.

Em confessionário, Jéssica revelou que, neste momento, sente mais desilusão com Afonso do que com Catarina relativamente ao que aconteceu. Ana aconselhou-a a deixar de ser tão passiva e a responder com a mesma moeda.