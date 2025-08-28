Jéssica Vieira em desvantagem? Viriato Quintela diz que Catarina Miranda ganha todas as discussões

No Big Brother Verão, depois da forte discussão entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira, Viriato Quintela chama a atenção de Jéssica. Viriato Quintela admite que Jéssica vai perder sempre as discussões que tiver com Miranda, por ter uma postura diferente e pensar duas vezes naquilo que diz.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

Não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!