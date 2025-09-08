Jéssica Vieira enfrenta Catarina Miranda com frase demolidora: «O mundo não gira à volta da Miranda»

No Big Brother Verão, Jéssica voltou a confrontar Catarina pelo comentário «que nojo», acusando-a de incoerência com o discurso de girl power. A repórter defendeu-se, dizendo que Jéssica foi levada ao colo por si e por Afonso, mas Viriato ripostou, sugerindo que foi Catarina quem chegou à final à custa de Jéssica. O ator destacou ser o único fora dessa narrativa, vendo nisso uma vantagem para vencer. Catarina e Afonso reagiram com chacota e Jéssica atirou: «O mundo não gira à tua volta»."
Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.
