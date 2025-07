Jéssica Vieira faz confissão única sobre Catarina Miranda: «Fui para cima de ti para não ir para cima dele»

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira assume que 'descarregou' em Catarina Miranda para não atacar Afonso Leitão, porque sabia que se podia «descontrolar». O momento foi de grandes confissões e lamentou ter de ver certas aproximações do 'ex' a outras concorrentes. Veja tudo.

Recorde-se que, na gala de hoje à noite, há um concorrente que vai abandonar a casa do Big Brother Verão.

