Jéssica Vieira garante que não quer ser associada a Afonso Leitão e lança farpa a Catarina Miranda

No Big Brother Verão, os concorrentes foram desafiados a revelar de que forma gostariam de ser lembrados depois do Big Brother Verão. Entre as respostas, Viriato Quintela elogiou Jéssica Vieira, sublinhando que a finalista conseguiu marcar a sua posição e não se atrelou a ninguém ao longo da competição. A própria Jéssica admitiu que esta foi uma das maiores conquistas da sua participação. A jovem explicou que chegou a uma fase em que conseguiu desvincular-se de Afonso, garantindo que, quando se falar dela, prefere não ser mencionada em associação ao ex-namorado. Sem deixar de lançar uma crítica, Jéssica acrescentou ainda que Miranda, terá escolhido atacar a dupla de ex-namorados como forma de se destacar dentro da casa mais vigiada do País.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!