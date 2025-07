Jéssica Vieira garante que não vai revelar os verdadeiros motivos do fim da relação com Afonso Leitão

No Big Brother Verão, o anfitrião desafiou os concorrentes a refletirem sobre o lado negativo da fama. De que forma é que o outro lado da vida mediática impactou a felicidade e o bem-estar de todos? Jéssica Vieira falou sobre a sua participação no Secret Story - Casa dos Segredos e toda a polémica em torno do fim da sua relação com Afonso Leitão, garantindo que não vai revelar os verdadeiros motivos que levaram ao fracasso do namoro.

Jéssica Vieira, de 29 anos, nasceu em Lisboa, mas cresceu em Matosinhos. A ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 8 trabalhou como peixeira, na área da estética, mas atualmente não lhe é conhecida nenhuma ocupação profissional, tendo também ela algumas parcerias nas redes sociais.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

