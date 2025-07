Jéssica Vieira incomodada com Catarina Miranda e Afonso: «Isto para mim é pensado... é jogo»

Catarina Miranda e Afonso Leitão continuam a cumprir o “Castigo do Tubarão” quando a concorrente é chamada ao confessionário. Antes disso, tapa Afonso Leitão com uma manta e, ao passar pelo alpendre, comenta “coitadinho”. Jéssica Vieira afirma que nunca viu Afonso Leitão neste registo, mais isolado, já que o conhece como alguém sociável. Acrescenta que acredita que o ex-namorado e Catarina Miranda se isolem propositadamente. No confessionário, Jéssica Vieira refere que Catarina Miranda puxou Afonso Leitão para o seu lado e que o paraquedista sente que é ali que tem protagonismo.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

