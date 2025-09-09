Jéssica Vieira merece vencer? Quem o justifica é Afonso Leitão

O Viriato recebe os restantes finalistas no seu podcast “Oh Filhos, falem!!!” e desafia-os a justificar algo, mesmo que não acreditem. O Afonso ri à gargalhada antes de justificar o que o Viriato sé melhor concorrente que ele por ser coerente e destemido. A Catarina revela que não é justo ganhar o Big Brother Verão porque usa uma máscara e não é ela própria a 100%, contudo, remata que não é uma vilã pois não é genuinamente maldosa. Por fim, a Catarina e o Afonso revelam quem dos CaLé merece vencer o programa.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

