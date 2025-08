No Big Brother Verão, os concorrentes atacaram Jéssica Vieira por esta ter escolhido Catarina Miranda para ir à prova do líder. Também questionaram as suas escolhas nas nomeações. Veja tudo.

De recordar que, na gala deste domingo, João Oliveira foi o concorrente expulso do Big Brother Verão. Fábio Paim apresentou a sua emocionante Curva da Vida e Catarina Miranda é a nova líder da casa.

